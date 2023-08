Si siede al bar e compie atti osceni davanti alla mamma e alla figlia di 12 anni. Denunciato

Un uomo di 47 anni è stato denunciato per atti osceni davanti a una mamma e alla sua bambina di 12 anni, e per averla minacciata di morte. È accaduto a Seregno (Monza), due giorni fa. La donna, 43 anni, era seduta al tavolino di un bar a mangiare il gelato con la figlia, quando ha notato un uomo fissarle intensamente e compiere atti osceni.

La 43enne ha reagito immediatamente, si è alzata e ha detto al molestatore di smetterla, gridandogli di andare via. Per tutta risposta lui, ubriaco, l’ha insultata e minacciata: «ti ammazzo, tu non lo sai ma io sono marocchino, ti ammazzo». Quando il titolare del bar e altri clienti si sono accorti di quanto stava accadendo, si è ricomposto. I carabinieri, arrivati poco dopo su richiesta di un avventore del bar, lo hanno identificato e denunciato per atti osceni in luogo aperto al pubblico aggravato dalla presenza di minori e minaccia.