Un "bonus crocchette" a chi adotta cani o gatti randagi

Per chi adotta un cane o un gatto abbandonato arriva il bonus crocchette, che rende felici animali e padroni. A lanciare l’iniziativa è il Comune di Castel Mella, in provincia di Brescia, guidato da una giunta di centrodestra, che ha stanziato circa 3.500 euro tra l’anno scorso e quest’anno per sostenere i cittadini che decidono di adottare un amico a quattro zampe da un canile o gattile per dargli una nuova casa.

Il "Bonus felicità", questo il nome del contributo, ha l'obiettivo di prevenire il sovraffollamento nei canili e nei gattili, soprattutto nel periodo estivo tristemente noto per gli abbandoni, e di incentivare l’adozione di animali, in particolare quelli più anziani, da parte delle famiglie. Il contributo una tantum va dai 100 euro per l’adozione di un cucciolo fino all’anno di età, ai 200 euro per chi deciderà di accogliere un cane o un gatto "anziano", con più di sette anni ovvero presente in una struttura da almeno tre anni, passando dai 150 euro riconosciuti a chi adotterà un animale di età compresa tra uno e sette anni.

Per chiedere il bonus crocchette basta essere residenti nel Comune di Castel Mella, le adozioni verranno monitorate e sarà escluso dal contributo chi ha riportato condanne penali per il maltrattamento degli animali, oltre agli allevamenti professionali. «La mia giunta è molto amante degli animali - ha spiegato all’ANSA il sindaco Giorgio Guarneri -, il vice sindaco e gli assessori hanno animali e molti hanno cani che sono diventati parte delle loro famiglie. Con le nostre politiche puntiamo a sostenere le famiglie e quindi, visto che gli animali ne sono ormai parte integrante, abbiamo deciso di aiutare, anche se con una cifra simbolica, chi si prende l’impegno di adottare un animale abbandonato. Un sostegno almeno per i primi mesi di convivenza». Il bonus è stato rilanciato quest’anno, dopo una prima fase sperimentale nel 2022, proprio a ridosso della Giornata mondiale dedicata al cane che si celebra oggi.

A Castel Mella non c'è un canile-gattile comunale ma ogni cittadino che adotta da qualsiasi altra struttura potrà richiedere il bonus crocchette. «Lo scorso anno abbiamo avuto 12 richieste e quest’anno abbiamo deciso di rilanciare - ha proseguito il sindaco - perché riteniamo che non debba essere una misura spot visto che questi animali portano felicità nelle famiglie. Io non ho un cane o un gatto ma ho adottato una tartaruga». Il Comune bresciano, che ha circa 11mila abitanti, punta a essere un esempio anche per altre cittadine. «Se tutte le amministrazioni mettessero in campo interventi di questo genere, unitamente al monitoraggio delle adozioni, potremmo generare un meccanismo virtuoso che consentirebbe anche un risparmio per la collettività, considerato oltretutto che le spese di mantenimento degli animali abbandonati gravano in ogni caso sui Comuni», ha spiegato il vicesindaco Daniele Mannatrizio.