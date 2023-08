Maltempo: 6300 fulmini sulla Liguria ma "il peggio è passato"

«Ancora una volta si è dimostrata la capacità di previsione del nostro centro meteo. Nel complesso ci aspettiamo fenomeni sulla regione fino a stasera, soprattutto sul centro levante». Così il presidente della Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa in protezione civile dopo il nubifragio che nella notte ha colpito Genova e il centro della Liguria. «Ci aspettiamo ancora un abbassamento delle temperature, così come il picco della mareggiata. Ma se nessuno dei sindaci ci ha chiamato, al netto di disagi e allagamenti, sia il territorio, sia l’intervento veloce di vigili del fuoco e protezione civile hanno decisamente mitigato l’impatto e la perturbazione è transitata. Non dico per scaramanzia che il peggio è passato».

L’assessore regionale alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, ha spiegato che «su Genova abbiamo avuto un picco sulle 24 ore di 230 mm di pioggia. Il messaggio che non va abbassata la guardia credo sia passato: quanto accaduto ieri di notte, fosse accaduto di giorno, ci avrebbe creato problemi in più. La tenuta dei corsi d’acqua è stata importante, anche se è vero che partivamo praticamente da zero». Il sindaco Marco Bucci ha spiegato che i «sottopassi chiusi per allagamenti sono stati tutti riaperti. Sono state 400 le telefonate al numero verde». Per Arpal, ci sono state 6.300 fulminazioni su tutta la Liguria e oltre 1500 solo sullo spezzino stamane. Intanto è confermata la chiusura dell’allerta arancione alle 15. Sarà gialla fino a mezzanotte.