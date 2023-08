Spariscono 3 milioni di risparmi, il broker Enrico Rigato suicida nel Veneziano

Avrebbe truffato decine di clienti per almeno tre milioni di euro: è stato trovato morto nella sua casa di Vigonovo, nel Veneziano, Enrico Rigato, 55 anni, ritenuto responsabile di aver raggirato almeno un centinaio di risparmiatori, in buona parte compaesani.

Il suo cadavere è stato ritrovato dai vigili del fuoco nelle prime ore di stamane. Ex dipendente di Banca Generali e Iw Private Investments, il suo caso era salito alla ribalta delle cronache a marzo di un anno fa. Per il sindaco di Vigonovo, Luca Martello, «è un epilogo molto doloroso e triste. La vicenda ha visto purtroppo coinvolti anche nostri concittadini. Alcune persone che hanno perduto i soldi le conosciamo personalmente. Non giudico il gesto compiuto da Rigato ma questa vicenda lascia molti interrogativi. Mi auguro che nel futuro - conclude - si possa fare chiarezza su tutto quello che è successo».