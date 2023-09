Capri, trovato cadavere in acqua con una profonda ferita alla testa

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina, alle 11,30, nelle acque dell’isola di Capri. Il corpo galleggiava in mare di fronte a Marina Piccola, tra la Grotta dell’Arsenale e i Faraglioni, avvistato da un canoista che ha immediatamente allertato la Guardia Costiera. Sono stati i militari a recuperare il corpo, in stato di decomposizione, trasferito a Napoli su ordine del magistrato di turno. Dai primi esami esterni, il corpo sembra essere di un uomo sulla sessantina e presenta una ferita profonda al capo. Non si conoscono, allo stato, le cause della morte, nè se sopraggiunta in seguito a un incidente o a suicidio. Alla notizia del rinvenimento si era immediatamente pensato potesse essere il corpo di Manuel Cientanni, il 29enne salernitano che risulta scomparso dal 14 agosto scorso in seguito a un incidente in mare nello specchio acque sulla costa tra Erchie e Cetara, in costiera amalfitana.