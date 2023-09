L'Ue autorizza il vaccino contro le nuove varianti del Covid

La Commissione europea ha autorizzato il vaccino anti-Covid Comirnaty adattato alle nuove varianti. L’autorizzazione, specifica l’Esecutivo Ue, arriva nell’ambito del meccanismo di valutazione accelerata per consentire agli Stati membri di prepararsi in tempo per le loro campagne di vaccinazione autunno-inverno. L’Ema aveva raccomandato l’autorizzazione di Comirnaty mercoledì scorso. Il vaccino è autorizzato per adulti, bambini e neonati di età superiore a 6 mesi. Gli adulti e i bambini a partire dai 5 anni di età che necessitano di vaccinazione dovrebbero ricevere una singola dose, indipendentemente dalla loro storia vaccinale.