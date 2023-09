Carlos Sainz rapinato dell'orologio a Milano, insegue e blocca i ladri

Il pilota della Ferrari Carlo Sainz è stato rapinato di un orologio a Milano dopo il gran premio di Monza. L’episodio è avvenuto intorno alle 20.30 nelle vie del Quadrilatero della moda. E’ stato lo stesso Sainz insieme a un addetto alla sua sicurezza, a bloccare i presunti rapinatori. Il ferrarista si trova in questura per sporgere denuncia. Il ferrarista era appena rientrato in hotel, al Manzoni nell’omonima via in pieno centro a Milano, dopo il Gran Premio di Monza, in auto col suo manager. Quando ha aperto il bagagliaio per prendere alcune borse, è stato avvicinato da 3 persone che in un primo momento ha pensato fossero suoi fans. Uno invece gli ha strappato l’orologio. Sainz però non si è perso d’animo e col manager ha inseguiti i ladri e ha bloccato quello con l’orologio e un complice nella vicina via Verri. Un altro rapinatore sarebbe stato fermato dalla polizia.