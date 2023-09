Incidente mortale questa mattina in Val di Susa, nel Torinese. Sulla strada provinciale a Sant'Antonino di Susa, all’altezza con via Moncenisio, a seguito di un schianto tra una moto Suzuki e un’auto Chevrolet Matiz, hanno perso la via il conducente della venuta, un uomo di 75 anni, e il motociclista di 28 anni. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull'incidente.