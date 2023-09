La morte del generale Dalla Chiesa, Mattarella: "La lotta alla mafia impegni tutta l'Italia". Meloni: "Sradicare ogni criminalità"

«Il quarantunesimo anniversario dell’attentato di via Isidoro Carini richiama l’intero Paese a uno sforzo corale nell’impegno di lotta alla mafia. Tutta la società italiana deve sentirsi coinvolta: le istituzioni, le agenzie educative, il mondo delle associazioni». Così il capo dello Stato Sergio Mattarella, in ricordo dell’attentato in cui morirono il 3 settembre 1982 il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e durante il quale fu ferito mortalmente l’agente Domenico Russo.

Meloni: "Continua l'impegno per sradicare la criminalità"

"A 41 anni dal brutale attentato mafioso che ha causato la morte del generale dell’Arma dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, di sua moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo, continua senza sosta l'impegno per sradicare ogni forma di criminalità organizzata. Al generale dalla Chiesa, esempio di integrità e coraggio, e a tutti i servitori dello Stato che sono caduti lottando per liberare l'Italia dal cancro della mafia, va il nostro più profondo ringraziamento e rispetto. La vostra battaglia è la nostra e non indietreggeremo mai". Lo scrive su Twitter la premier.