Travolto da pannelli in cartongesso, muore un bimbo di un anno a Prato. Erano stati piazzati lì in attesa dei lavori

Un bambino di poco più di un anno è morto a seguito della caduta di alcuni pannelli in cartongesso che erano appoggiati ad una parete in attesa che venissero svolti alcuni lavori edili. L’incidente mortale, avvenuto nella tarda serata di ieri a Montemurlo in provincia di Prato, è avvenuto sotto gli occhi della madre del bimbo che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 con i volontari che hanno praticato manovre atte alla rianimazione che sono riusciti a portare il bambino vivo, seppur in condizioni critiche, all’ospedale Santo Stefano dove è proseguito il massaggio cardiaco ed è stata effettuata una Tac che ha evidenziato una grave emorragia cerebrale. Si è così deciso per un nuovo trasferimento del piccolo stavolta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove si è verificato un nuovo arresto cardiaco che si è rivelato fatale. Sul luogo dell’incidente si sono recati Vigili del Fuoco e Carabinieri che su incarico della Procura della Repubblica hanno iniziato a fare accertamenti sulla presenza di pannelli di cartongesso presenti nell’abitazione mentre sul bambino sarà effettuata l’autopsia.