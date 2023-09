Al raduno con Gisella Cardia a Trevignano appare la Madonna ... trasportata da un drone

Domenica 3 settembre, a Trevignano Romano, località alle porte di Roma, si è ripetuto il consueto raduno settimanale della "santona" Gisella Cardia, conosciuta per le sue affermazioni riguardanti vari miracoli, dai presunti pianti di sangue dalla statua della Madonna alla moltiplicazione degli gnocchi. In questa occasione, si è verificato un nuovo episodio che ha suscitato polemiche.

Secondo chi ha filmato l'evento (il video circola sul web ed è stato rilanciato da Corriere.it), è apparso un drone che trasportava una statua, che è stata descritta come l'ultima trovata blasfema e sacrilega dei nemici della fede. Alcuni fedeli, come Pasquale, hanno descritto l'evento in modo diverso: «Ieri sulla collina di Trevignano 250 persone hanno pregato e manifestato la loro fede, tutto questo nonostante qualche disturbatore volesse prendersi la scena che, non dimentichiamo mai, durante il momento dell'apparizione è soltanto della Vergina Maria. Siamo curiosi di conoscere la mente geniale che ha messo in scena questo obbrobrio. Noi fedeli della Madonna di Trevignano siamo seri».

La situazione si è presto polarizzata, con alcune persone accusando che il drone e la statua sarebbero stati messi in atto da un presunto "truffatore". Tuttavia, la santona Gisella Cardia avrebbe avuto, secondo quanto riferito, l'apparizione davanti a qualche decina di fedeli, durante la quale avrebbe comunicato il seguente messaggio: «Figli - ha poi scritto la presunta veggente - la guerra è vicina e scoppierà senza che ve ne rendiate conto, la persecuzione continuerà».

L'evento ha suscitato dibattiti e polemiche tra coloro che credono nelle affermazioni della santona e chi invece è scettico riguardo alle sue apparizioni e ai presunti miracoli.