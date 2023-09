Neonata morta in culla: domani l'autopsia a Caserta, indagati i genitori

Si terrà nella mattina di domani presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta l’autopsia sul corpo della neonata di un mese e mezzo trovata morta in culla sabato mattina nell’abitazione dei genitori, a Santa Maria a Vico, nel Casertano.

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha conferito poco fa l’incarico per far luce sulla morte della piccola e accertare o escludere eventuali responsabilità dei genitori, il padre 26enne e la mamma di 19, che hanno altri due figli di quattro e due anni.

Sabato mattina i sanitari del 118, intervenuti presso l’abitazione, hanno riscontrato la presenza di ustioni e segni come ecchimosi sull'addome, le gambe e i piedi. I genitori nelle scorse ore, ascoltati a lungo dai carabinieri, hanno raccontato che la bambina si era scottata durante un bagnetto la sera prima a causa di un getto di acqua bollente uscito per errore dal rubinetto. A tal proposito, avrebbero anche interpellato una pediatra che gli avrebbe consigliato di utilizzare una pomata per le ustioni.

Al mattino seguente, la mamma, preoccupata perchè non si risvegliava, ha cercato in tutti i modi di smuoverla, ma inutilmente. E’ stato così chiesto l’intervento del 118, ma gli operatori, nonostante le manovre rianimatorie, non hanno potuto fare altro che constatare la morte della neonata. Sotto sequestro i cellulari della coppia per ricostruire le ultime ore prima della tragedia.