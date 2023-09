Strage di Brandizzo, il video inedito girato da Laganà in cui Massa dice agli operai: «Se vi dico treno vi spostate»

«Ragazzi se vi dico "treno" andate da quella parte eh?». È quanto si sente in un breve video girato la sera del 30 agosto, pochi minuti prima dell’incidente ferroviario a Brandizzo, nel Torinese, costato la vita a cinque operai.

Si tratta di un filmato girato dal più giovane dei cinque operai morti nel tragico incidente, il messinese Kevin Laganà, ed è tra i documenti acquisiti dalla Procura di Ivrea. Le immagini sono state girate poco prima della mezzanotte di mercoledì 30 agosto. Pochi minuti ripresi con lo smartphone, ma mai pubblicati, sul profilo Instagram di Laganà e scovati da una parente che possiede le password di accesso.

«Ragazzi, se vi dico treno andate da quella parte» si sente affermare da una voce in sottofondo, probabilmente quella del capo scorta Antonio Massa. Parole a cui Laganà risponde ironico: «Ho capito, sì scappiamo... Mi butto contro la cancellata!»

Il filmato è stato diffuso in esclusiva, nell’edizione delle 13.30, dal Tg1. Gli operai erano al lavoro su un tratto di ferrovia e sono stati travolti da un convoglio di passaggio. Nel video si vedono alcuni operai al lavoro intenti a rimuovere il pietrisco sotto i binari.

Rfi: istituita una commissione di indagine

«Rfi ha istituito una commissione di indagine, presieduta da autorevoli esponenti del mondo accademico, i cui esiti saranno messi prontamente a disposizione delle autorità competenti». Lo ha detto l’amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (RFI), Gianpiero Strisciuglio, in audizione presso le commissioni Trasporti e Lavoro della Camera sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento al settore del trasporto ferroviario, anche a seguito dell’incidente avvenuto lo scorso 31 agosto presso la stazione di Brandizzo. «L'avvio delle lavorazioni è tassativamente subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione scritta all’interruzione della circolazione dei treni» ha detto poi Strisciuglio. I lavori con l’occupazione dei binari sono «sempre effettuati in assenza di circolazione dei treni e comunque svolti in intervallo orario prestabilito che deve essere formalmente autorizzato per iscritto dall’operatore della circolazione dei treni al richiedente l’interruzione».

I legali: "Video dimostra che si tratta di un modus operandi"

«Molto dispiaciuti» per la diffusione del video, che comunque «è assai utile per la ricostruzione della vicenda». Questa è la presa di posizione degli avvocati Enrico Calabrese e Marco Bona, legali delle famiglie di due delle vittime dell’incidente ferroviario di Brandizzo, rispetto alla pubblicazione del filmato. «Dalle immagini - aggiungono - sembrerebbe emergere un modus operandi non occasionale, con direttive impartite ai lavoratori assai pericolose». Per questo motivo che era stato consegnato alla procura di Ivrea.