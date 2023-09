Suora trovata morta nella sua stanza a Prato: si era chiusa in camera appena tornata da Roma

Tragedia nella sede delle catechiste del Sacro Cuore a Galciana (Prato): una suora quarantenne originaria dell'India è stata trovata senza vita nella sua stanza. Si ritiene che la suora si sia tolta la vita. «Ad accorgersi dell'accaduto - è stato spiegato - sono stati la madre superiora e il parroco di Galciana don Luca Rosati, allertato dalle religiose perché la consorella non rispondeva alle chiamate e si era chiusa nella stanza dalla sera prima. Dopo aver forzato la porta è stata fatta la tragica scoperta. Immediatamente sono stati avvertiti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno constatato la morte della suora».

La comunità era di recente tornata da Roma e non c'erano segnali premonitori di tale tragedia. Don Rosati esprime il suo profondo dolore per l'accaduto, sottolineando lo shock per un atto così inaspettato, e offre preghiere per la suora e i suoi cari.