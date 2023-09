Trema Napoli, terremoto di magnitudo 3.6 e gente in strada: le scosse in diretta al Tg regionale

E’ in corso uno sciame sismico ai Campi Flegrei. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa è avvenuta alle 19,45, alla profondità di 1,7 chilometri, e al momento la magnitudo preliminare calcolata in automatico risulta maggiore di 3.

Lo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei è stato avvertito in gran parte della città di Napoli, soprattutto nella zona più vicina a Pozzuoli. Le zone in cui lo sciame è stato avvertito maggiormente sono Posillipo, Fuorigrotta e Vomero. Scossa di terremoto avvertita anche a Napoli intorno alle 19.40.

Secondo le prime stime del'Ingv, ha avuto una magnitudo di 3.6 e probabilmente un epicentro nell’area degli Astroni, oasi naturale al confine tra Napoli e Pozzuoli. La scossa è stata avvertita dai residenti di Fuorigrotta, via Manzoni, del quartiere collinare del Vomero e anche in centro città, oltre che nel puteolano. Da tempo nei Campi Flegrei è in atto un vistoso fenomeno di sciami sismici ripetuti legati al bradisismo.

La scossa è stata sentita nitidamente dalla popolazione della zona dei Campi Flegrei anche ai piani bassi. Tanta paura tra la gente. Il sisma, uno dei più forti degli ultimi anni, è stato registrato dagli strumenti alle 19.45 ad una profondità di 2.5 chilometri. Nel quartiere Fuorigrotta in molti sono scesi in strada. A Pozzuoli il sindaco Luigi Manzoni ha convocato una riunione urgente del Centro Operativo Comunale. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.