Coltellate al vicino perché bestemmia durante la cena condominiale: denunciato 44enne

Le imprecazioni e le bestemmie del vicino di casa ubriaco lo hanno fatto scattare e decidere di accoltellarlo. Un 44enne pluripregiudicato è stato denunciato a piede libero per lesioni dai Carabinieri di Lentate sul Seveso per un’aggressione avvenuta in un condominio del comune brianzolo lo scorso 23 giugno. Quella sera il 44enne aveva visitato la madre, che non vedeva da lungo tempo e, nell’occasione, aveva deciso di fermarsi a cena nello spiazzo condominiale della corte, insieme ai vicini di casa.

Durante la serata uno dei vicini, un 60enne, poi rimasto ferito, probabilmente ubriaco, aveva cominciato ad alzare i toni della conversazione. Nonostante le richieste di smettere di tutti i commensali, l’uomo aveva continuato. Ne era scaturita un’accesissima discussione finché non sono spuntati due coltelli di grosse dimensioni e il 44enne aveva colpito il 60enne con due fendenti per poi darsi alla fuga.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri lo scorso 25 luglio a Merate in esecuzione del provvedimento per la carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Como lo scorso 12 giugno e attualmente si trova in carcere poichè deve scontare 10 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per un cumulo di pene relativo a condanne per svariati reati commessi a Carate Brianza, Giussano, Carugo e Cabiate tra il 2009 e il 2017. Tra questi anche le lesioni causate a un 25enne a Carugo il 29 agosto 2017 quando, durante una lite il 44enne lo ferì con due colpi d’arma da fuoco.