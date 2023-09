Ponte sullo Stretto, riunione al Mit. Salvini: "Procedere determinati"

Riunione questa mattina al Mit, alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, sul dossier Ponte sullo Stretto. E’ stata l’occasione, spiega il Mit, per fare il punto della situazione. Salvini ha ribadito la «necessità di continuare a procedere con determinazione». A breve saranno nominati i nove membri del Comitato Tecnico Scientifico di garanzia. E già sono in fase avanzata i ragionamenti per gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dal Ponte: Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni.