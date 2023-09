Spaccia postando foto e video della "merce": arrestato 16enne

Spaccia droga via web, arrestato un ragazzino di 16 anni di Salerno. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del gip del tribunale per i Minorenni che applica la misura cautelare del collocamento in comunità per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo il sequestro del suo telefonino, la procura della per i minorenni ha delegato indagini telematiche sul dispositivo, e i militari dell’Arma hanno visto che l’adolescente vendeva hashish e marijuana, postando foto e video degli stupefacenti nei suoi canali social. Il 16enne così "commercializzava" la sostanza stupefacente a un’ampia platea. Il giovane nei prossimi giorni sarà interrogato