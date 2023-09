Furiosa lite in carcere a Viterbo, un detenuto stacco un dito a morsi al compagno di cella

Nella casa circondariale Mammagialla di Viterbo due detenuti italiani si sono affrontati picchiandosi e, al culmine della zuffa, uno dei due contendenti ha reciso con un morso un dito del suo avversario. L'uomo è stato soccorso dagli agenti della polizia penitenziaria che, in seguito, lo hanno accompagnato all’ospedale Belcolle di Viterbo.

Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il fatto sembra che sia successo nella stessa sezione dove, due giorni fa, circa 50 detenuti per protesta si sono rifiutati di rientrare per la notte nelle loro celle.