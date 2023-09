Il ministro Crosetto: "Vannacci avrà un altro impiego nell'Esercito"

«Ho detto al generale Vannacci che applicherò le regole e darò tutte le garanzie e le tutele che servono come farei con chiunque. Il libro può scriverlo e presentarlo, il tema non è quello. Vedremo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane quale sarà l’impiego di Vannacci, che non è stato cacciato dalle Forze armate e come qualunque dirigente deve avere un impiego. La sua Forza armata gli proporrà un impiego alternativo». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto. «Se sarà operativo - ha aggiunto Crosetto rispondendo ai giornalisti - questo non compete a me ma alla Forza armata e al dialogo che ci sarà tra di loro».