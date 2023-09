Il violentatore seriale di Reggio Emilia tradito dal Dna

E’ stato tradito dal Dna il presunto autore di quattro violenze sessuali consumate in rapida sequenza nel 2021 a danno di giovani donne che passeggiavano sulla camminata denominata «Lungo Crostolo», a Reggio Emilia. L’uomo, arrestato in Francia dove risultava già detenuto per reati analoghi: è sospettato di avere commesso due ulteriori violenze sessuali in Germania ed è stato individuato grazie alle indagini svolte, anche attraverso i canali di collaborazione internazionale, dalla polizia di Stato. Il profilo genetico del detenuto in Francia è risultato perfettamente coincidente con quello estrapolato dall’esame dell’indumento di una delle vittime reggiane, che lo avevano descritto come un giovane tra i 20 e i 30 anni, esile, di carnagione olivastra. Così è scattato il mandato di arresto europeo: sono in corso le procedure finalizzate a giungere all’estradizione dell’indagato.