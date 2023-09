New York, ritrovato in ospedale lo youtuber salernitano Cosimo Corrado

È stato ritrovato in un ospedale di New York il 21enne Cosimo Corrado (in arte Kazuosan), lo youtuber salernitano di cui non si avevano notizie da sabato. A darne notizia sono stati i familiari del giovane attraverso i social. Sempre sui social è comparso un video nel quale i familiari festeggiano la notizia del ritrovamento, ringraziando quanti si sono attivati per ritrovare Corrado che, da quanto si apprende, sarebbe in buone condizioni di salute. Non si conoscono per ora altri dettagli sul caso.