Ferrovie: fino a 2 ore e mezza ritardo sull'alta velocità Milano-Reggio Calabria

E’ ancora rallentata, da questo pomeriggio, la circolazione sulla linea dell’alta velocità Firenze-Roma per un guasto alla linea elettrica a Rigutino, in provincia di Arezzo. Secondo l’ultimo aggiornamento di Trenitalia, i treni Alta Velocità in direzione Roma possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Arezzo e Chiusi e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Alta Velocità in direzione Firenze possono registrare ritardo fino a 30 minuti.

Mentre il treno FR 9639 Milano Centrale (14:30) - Reggio Calabria Centrale (23:05) può registrare un maggior tempo di percorrenza di 150 minuti. Ecco i treni con ritardi superiori ai 60 minuti: FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) - Torino Porta Nuova (21:00); FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) - Napoli Centrale (19:48); FR 9480 Roma Termini (16:30) - Trieste Centrale (21:55). I treni Intercity e Regionali che percorrono la linea convenzionale possono registrare ritardi a seguito dell’alta intensità di traffico sulla linea.