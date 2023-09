Freccia Tricolore si schianta a Torino, morta una bimba di 5 anni. Grave il fratellino di 9 anni. Salvo il pilota

Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle, a Torino. Nello schianto è morta una bimba di cinque anni. Grave il fratellino di 9 anni, ricoverato all’ospedale Regina Margherita, che ha riportato ustioni su tutto il corpo. Tutta la famiglia è rimasta coinvolta ed è ricoverata con ustioni: la mamma, in codice giallo, è stata trasferita al CTO, il padre sempre in codice giallo al San Giovanni Bosco, così come lo stesso pilota che è riuscito all’ultimo a lanciarsi con il paracadute dall’aereo fuori controllo.

Il velivolo si è abbattuto sul fondo della pista coinvolgendo, secondo le prime notizie, un’automobile. Le Frecce Tricolori hanno raggiunto il capoluogo piemontese per partecipare, domani, a un’esibizione organizzata per il centenario dell’aeronautica militare.

Secondo le prime notizie la 'Freccia' è caduta in fase di decollo e si è schiantata al fondo della pista nel territorio che ricade nel Comune di San Francesco al Campo. Il velivolo ha poi preso fuoco. Il pilota si è lanciato dalla cabina a pochi istanti dal contatto con il suolo.

Annullate le esibizioni

Il grave incidente verificatosi a Torino in occasione dell’esibizione delle Frecce Tricolori ha determinato, ovviamente, la sospensione del sorvolo della pattuglia acrobatica su Vercelli, previsto alle 17 e l'annullamento di tutti gli appuntamenti del Airshow in programma all’aero club di Torino per il centenario dell’Aeronautica militare in segno di cordoglio dopo l’incidente. Lo show delle Frecce Tricolori doveva chiudere domani pomeriggio l’Airshow. La pattuglia acrobatica doveva esibirsi in uno spettacolo di 24 minuti. Un primo incidente si era verificato sempre oggi all’Aeroclub torinese. In fase di atterraggio un jet Galeb dell’ex Jugoslavia aveva avuto un problema ai freni e durante la manovra di arresto si era inclinato. Nessuno era rimasto ferito. Il presidente dell’Aeroclub Torino, Alberto Bannino, «a nome di tutta l’organizzazione e del direttivo dell’Aeroclub, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia coinvolta e partecipa al lutto per le vittime».