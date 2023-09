La drammatica morte di Yuri Urizio e il dolore della mamma di Reggio Calabria, Giovanna Nucera

La terribile morte di Yuri Urizio avvenuta a Milano porta con sé un legame con la Calabria. La mamma del giovane di 23 anni, che avrebbe compiuto 24 anni il prossimo 30 ottobre, è la signora Giovanna Nucera di Reggio Calabria.

Un rapporto forte, profondo tra i due: "Sei il mio tutto, Yuri. Ti amo più della mia vita" scriveva mamma Giovanna sui social al figlio Yuri. E lui in risposta: "La mamma più fantastica del mondo".

Il giovane aggredito a morte ai Navigli, era originario di Como e si era trasferito a Milano per lavorare come cameriere, dopo un’esperienza in Costa Azzurra. Sui suoi profili social, tante foto di lui al lavoro, sia in Francia che in Italia. A Milano aveva anche prestato servizio al Maio Restaurant della Rinascente. In una delle ultime immagini condivise sul suo profilo Facebook, la madre gli aveva lasciato un commento con un cuore e il messaggio "bello di mamma". Il padre di Yuri, invece, era venuto a mancare alcuni anni fa. "Eri sempre solare e una persona di un forte animo interno - scrive un ragazzo, ricordandolo -, che la pace sia con te, amico".