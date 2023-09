Il ministro Piantedosi: "Non ho prove di una regia per l'aumento degli sbarchi. Non so perchè Salvini l'abbia detto"

«Più che non credere, non ne ho la prova tangibile». Ha risposto così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla festa di Italia viva, alla domanda della conduttrice, Lavinia Spingarda, se credesse «alla regia occulta dietro a seimila sbarchi in 48 ore che ha denunciato il ministro Salvini». «Non ho elementi - ha precisato Piantesodi - non ho notizia di questo. Io sono solito, per mia cultura personale, non fare affermazioni che non siano suffragate da elementi di prova. Non so il ministro Salvini perché l’abbia detto. Certo - ha sottolineato Piantedosi - c'è stata una concentrazione in alcuni giorni, e in un giorno in particolare, di arrivi».

Dopo aver ricordato che i migranti sono partiti da Sfax, il ministro ha detto che «è difficile immaginare che non ci sia la possibilità di controllare un’area ben precisa in una giornata in cui presumibilmente c'erano seimila persone in fila in spiaggia, con duecento e passa barchini pronti a a partire. Che questo sia frutto di un intendimento o meno non ne ho le prove».