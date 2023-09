Tragico scontro auto-moto, perde la vita un 17enne lungo la SS Casilina tra Frosinone e Caserta

E’ deceduto dopo sei ore di agonia il diciassettenne di San Pietro Infine, paese dell’alto casertano, che nella giornata di ieri è rimasto vittima di un drammatico scontro avvenuto lungo la statale Casilina, nel tratto compreso tra la provincia di Frosinone e quella di Caserta. Il minore era in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Mignano Monte Lungo, si è scontrato frontalmente con una vettura. L’impatto è stato talmente tanto forte che il mezzo a due ruote si è spezzato in più parti. Il giovane è stato immediatamente soccorso dal personale Ares 118 arrivato dalla postazione di Cassino ma anche il trasferimento d’urgenza, in elicottero, presso l’ospedale di Caserta non è servito a strapparlo alla morte. E’ deceduto la scorsa notte dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Nel basso Lazio sono tre i centauri deceduti in meno di cinque giorni a seguito di incidenti stradali.