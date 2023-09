Morta a Messina due giorni prima delle nozze, Sara Viscardi sepolta con l’abito da sposa

Sara Viscardi, 39 anni, originaria del Bresciano, è morta il 9 settembre a Messina, vittima di un tumore. La tragica scomparsa è avvenuta appena due giorni prima che potesse realizzare il suo sogno: sposare il suo fidanzato, Francesco Campanella, 43 anni, originario di Patti, in provincia di Messina. La coppia aveva originariamente fissato la data delle nozze per l'1° settembre.

Sara, nonostante avesse scoperto mesi fa di essere malata, aveva mantenuto una condizione stabile, spingendo così lei e Francesco a procedere con i preparativi del matrimonio. E proprio in vista di questo lieto evento, Sara era arrivata in Sicilia insieme ai suoi genitori, Patrizia e Marcello, gestori del noto ristorante Zù a Riva di Solto. La data delle nozze era stata poi posticipata al 10 settembre a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni di salute di Sara, che l'aveva portata d'urgenza prima all'ospedale di Patti e poi a quello di Messina, dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico.

La vigilia del giorno in cui avrebbe dovuto dire "sì" all'altare, Sara è stata nuovamente ricoverata e, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere alle 22 del martedì.

La notizia della sua morte è stata diffusa dalla Sicilia dai genitori di Sara. Marcello, il padre, ricorda sua figlia come una ragazza gentile, sorridente e umile, piena di sogni condivisi con Francesco. Per onorare la sua memoria e il suo desiderio di sposarsi, come riferisce il quotidiano Il Giorno, la famiglia ha deciso di vestirla con l'abito da sposa bianco prima della sepoltura.