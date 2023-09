Prezzi carburanti alle stelle: oltre 2 euro la benzina self, diesel ai massimi del 2023

Prosegue la corsa al rialzo dei prezzi praticati sulla rete carburanti. Assorbiti gli ultimi rincari del fine settimana (sabato si sono mosse IP e Tamoil), la media nazionale del diesel in modalità self service arriva a 1,94 euro/litro, registrando il nuovo massimo dell’anno che in precedenza era stato toccato a fine gennaio. Cresce anche la media nazionale della benzina in modalità self service, che sfonda quota 2 euro/litro, ai massimi da metà luglio 2022 quando però era in vigore lo sconto fiscale di 30 centesimi. Intanto le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi venerdì sono tornate a scendere. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 2,006 euro/litro (1,995 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,992 e 2,023 euro/litro (no logo 1,991).