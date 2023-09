Murale-choc a San Siro, Roberto Mancini con un pallone insanguinato. L'artista: “In Arabia tanti soldi e zero diritti umani”

L'artista aleXsandro Palombo ha creato una serie di murales a Milano, scegliendo varie location. Nei pressi dello Stadio San Siro ha disegnato il nuovo allenatore della nazionale dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini, con un pallone insanguinato. Questo fa parte di un progetto di sensibilizzazione che denuncia il coinvolgimento di alcune celebrità del calcio che hanno accettato contratti a svariati zeri con il regime saudita di Mohammed bin Salman, nonostante la grave situazione dei diritti umani in Arabia Saudita.

Palombo ha sottolineato che, in passato, "abbiamo visto giocatori e allenatori sostenere cause importanti come la lotta al razzismo, la violenza sulle donne e la discriminazione LGBTQ, ma ora sembra che alcuni stiano prestando il loro volto a un paese con una reputazione oscurantista, misogina e brutale".

L'obiettivo di Palombo è sensibilizzare sul fatto che il calcio viene utilizzato come mezzo di distrazione di massa dall'Arabia Saudita per influenzare le opinioni pubbliche e ha invitato le persone a non essere complici di questo processo, poiché in Arabia Saudita la libertà è praticamente inesistente.