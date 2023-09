Infermiera si trasferisce da Treviso in Spagna per amore, ma il nuovo compagno la uccide a coltellate

Una infermiera romena di 51 anni, per molti anni in servizio all’ospedale di Treviso, è stata uccisa in Spagna dal compagno, che poi si è suicidato. La donna, Nicoleta Buliga Lupo, è stata assassinata a pugnalate - riferisce Il Gazzettino - nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, a Castellónde la Plana, un comune di 170mila abitanti nella zona di Valencia.

L’uomo, Ioan Corbaceri, un connazionale 54enne, si è tolto la vita impiccandosi subito dopo il delitto.

Nicoleta Buliga Lupo aveva lavorato per 19 anni all’ospedale San Camillo di Treviso, come strumentista in sala operatoria. Si era trasferita in Spagna nel giugno scorso, proprio per raggiungere il nuovo compagno.