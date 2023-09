17enne alla guida dell'auto della mamma si schianta contro un albero e muore. Tornava da una festa

Sono quasi le 3 della notte che dà l'arrivederci all’estate e dà il benvenuto all’autunno, Gianmaria, uno studente 17enne di Pisticci in provincia di Matera, di ritorno da una festa, è alla guida della Panda della madre. Al suo fianco c'è un suo amico poco più grande. Non potrebbe farlo perché, minorenne, non ha ancora la patente. All’improvviso perde il controllo dell’automobile, che esce di strada e finisce contro un albero: Gianmaria muore all’istante; l'amico, ferito lievemente, si salva.

Sui social il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha scritto: «Ma perché??? Possiamo approvare il nuovo Codice della Strada migliore del mondo, ma prudenza e buon senso dipendono solo da noi. Una preghiera». «Un grande dolore, una tragedia» che ha colpito tutta la comunità di Pisticci, ha detto il sindaco, Domenico Albano, che ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la durata dei funerali del 17enne che saranno celebrati sabato prossimo, 23 settembre, alle ore 15.30, nella chiesa di Cristo Re. Un provvedimento, quello del lutto cittadino, che Albano prese anche nel gennaio 2022, per le esequie di tre 20enni, morti dopo essere finiti con una Mini Cooper in una scarpata, a poca distanza dal luogo dell’incidente della scorsa notte. «È stato ritenuto doveroso - ha aggiunto Albano - manifestare alla famiglia di Gianmaria, in modo tangibile e ufficiale, il dolore dell’intera città per questa grave perdita. Invitiamo la comunità a restare unita e a unirsi intorno alla famiglia e agli amici di Gianmaria in un momento così difficile». Gianmaria Stincone - che frequentava il liceo classico di Pisticci e che aveva un fratello più piccolo - e il suo amico erano stati a una festa di compleanno, poi erano stati un altro pò in giro insieme, come avveniva spesso. A un certo punto, il 17enne si è messo alla guida della Panda intestata alla madre, nonostante non avesse la patente. Un’abitudine o una prima volta? Anche su questo stanno indagando i Carabinieri che hanno già ascoltato i famigliari di Gianmaria e alcuni amici dei due giovani. I militari dell’Arma hanno inoltre fatto tutti gli accertamenti tecnici per comprendere le cause dell’incidente. Alta velocità, inesperienza al volante, o una manovra brusca per evitare un animale di passaggio? Ipotesi al vaglio dei Carabinieri che hanno operato insieme al 118 e ai Vigili del Fuoco. Gli operatori sanitari di «Basilicata soccorso» non hanno potuto far altro che constatare la morte del 17enne e hanno trasportato all’ospedale di Policoro (Matera) il suo amico, che, però, viste le lievi ferite, è stato rimandato a casa nel corso della giornata.