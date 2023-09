Dieci anni fa finse il suicidio lasciando moglie e figlie: Adamo Guerra ritrovato in Grecia da “Chi l’ha visto?”

Nel luglio 2013, Adamo Guerra, 45 anni, scomparve da Imola, lasciando messaggi di addio alla famiglia, facendo intendere l'intenzione di togliersi la vita. Nonostante le ricerche fece perdere le sue tracce e nel 2015 il caso fu archiviato.

Ma Raffaella, sua moglie, ha continuato a sperare. Mentre cercava di procedere con il divorzio, ha scoperto che Adamo era ancora vivo e aveva fatto richiesta per diventare un cittadino italiano residente in Grecia nel 2022. Grazie all'aiuto del programma "Chi l'ha visto?", è stato confermato che Adamo vive in Grecia. Raffaella ha ringraziato il programma per la conferma, esprimendo la sua delusione per le azioni di Adamo.