La ballerina Anastasia Kuzmina denuncia: "Impiegato di un ufficio postale mi ha mostrato il suo pene”

Anastasia Kuzmina, ballerina nota per la sua partecipazione a "Ballando con le stelle", ha denunciato un episodio sconcertante avvenuto in un ufficio postale di Roma. Mentre era allo sportello, l'impiegato, sotto il pretesto di chiederle aiuto per tagliare un video sul suo cellulare, le ha mostrato un'immagine del proprio pene ritratto sul cellulare e le ha detto: "Ti scandalizzi?".

Scioccata dall'accaduto, Kuzmina ha inizialmente lasciato l'ufficio ma il giorno successivo ha denunciato l'incidente al direttore dell'ufficio postale. Nel raccontare l'episodio, Kuzmina ha sottolineato come le donne possano trovarsi ad affrontare situazioni di disagio e pericolo in qualsiasi momento, indipendentemente dall'abbigliamento o dall'ora del giorno, affermando: "I lupi non li incontri solo quando sei svestita e alle due di notte" e "una donna ha sempre paura".