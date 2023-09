Troppo caldo nelle classi: alcuni studenti svengono. La preside anticipa l'uscita da scuola

Il caldo intenso a Bari ha spinto una preside a decidere un'uscita anticipata da scuola a causa della mancanza di aria condizionata, che ha causato malori tra gli studenti. Secondo quanto raccontato da Bariviva.it, alcuni ragazzi sono svenuti e sembra sia anche dovuta intervenire un'ambulanza in almeno una occasione.

L'episodio è avvenuto all'istituto tecnico Marconi-Hack. La dirigente, Anna Grazia De Marzo, ha dichiarato che per garantire la sicurezza degli studenti, l'orario scolastico sarà ridotto nei giorni successivi. La mancanza di sistemi di refrigerazione adeguati nelle scuole e la presenza di aule sovraffollate sono problemi diffusi in Italia. Negli ultimi anni, molte classi hanno registrato un numero di studenti superiore alla media, rendendo gli ambienti ancora meno sostenibili in condizioni di calore estremo.