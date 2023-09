Il dramma di Alessia Neboso, la 21enne morta dopo l'intervento al seno: disposta l'autopsia, clinica chiusa

Sarebbe morta per una infezione polmonare che ha covato per sette giorni; ma la procura di Napoli ha disposto l’autopsia sul corpo di Alessia Neboso, la 21enne del quartiere napoletano di San Pietro a Patierno deceduta ieri, una settimana dopo un intervento di mastoplastica al seno, per chiarire le cause della morte. La famiglia chiede giustizia e verità e nel frattempo l’Asl, ispezionando la clinica privata dove Alessia si è sottoposta all’intervento, l’ha chiusa per gravi carenze igieniche e strutturali.