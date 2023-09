Il Papa: "La situazione dei migranti è una crudeltà". Telegramma a Mattarella

E’ «una crudeltà, una terribile mancanza di umanità": così il Papa ha commentato con i giornalisti durante il volo verso Marsiglia la situazione che sta portando a numerosi sbarchi di migranti a Lampedusa e in altre zone di approdo. «Li tengono nei lager libici e poi li buttano a mare», ha aggiunto il Pontefice guardando la foto di una mamma migrante con il figlio. A Marsiglia «spero di avere il coraggio di dire tutto quello che voglio dire».

Il Papa è partito dal Leonardo da Vinci alle 14.45. L’arrivo del volo papale in Francia è avvenuto poco dopo le 16. Il Santo Padre rientrerà poi a Roma (aeroporto di Fiumicino) nella serata di domani.

Il Papa, durante il viaggio verso Marsiglia, ha inviato un telegramma al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Nel momento in cui lascio Roma per recarmi in visita a Marsiglia, dove prenderò parte ad un incontro che riunisce Chiese e Città mediterranee allo scopo di riflettere sulle sfide dell’accoglienza, dell’integrazione e della fraternità, così da favorire il dialogo interculturale e promuovere vie di pace, mi è caro rivolgere a lei, signor Presidente - scrive Papa Francesco a Mattarella - il mio deferente saluto che accompagno con fervidi auspici per il benessere spirituale e sociale del popolo italiano, cui volentieri invio la mia benedizione».

Il Papa, sul volo verso Marsiglia, ha pregato per l’artista colombiano Fernando Botero morto qualche giorno fa. La figlia dell’artista, Lina Botero, ha inviato al Papa un videomessaggio tramite un giornalista colombiano. Il Papa lo ha visto e ascoltato e poi ha assicurato le sue preghiere alla famiglia.