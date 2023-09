Fuggono dopo il furto ma centrano l'auto dei carabinieri: 3 arrestati a Roma

Nella notte su via della Pisana, a Roma, un’auto dei carabinieri della stazione Torrino Nord è stata centrata da una macchina con a bordo tre rom che poco prima avevano rubato in un birrificio. I tre erano in fuga e i carabinieri stavano raggiungendo il luogo del furto quando le due auto si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti anche i militari del Nucleo Radiomobile che hanno soccorso i colleghi e arrestato i tre ladri domiciliati nel campo nomadi di via di Salone. Recuperata anche la refurtiva: denaro contante pari a circa 1000 euro. Nell’auto sono stati trovati anche arnesi per lo scasso e cappellini coprivolto. L’auto è stata sequestrata. Sia i rom sia i carabinieri coinvolti nell’incidente stradale sono stati trasportati in ospedale. Nessuno è in pericolo di vita.