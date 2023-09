Museo Egizio, stop alle polemiche. Sangiuliano: "Christian Greco è competente, non c'è alcuna epurazione"

«Per l’Italia avere il Museo Egizio di Torino è un elemento di orgoglio, e la Fondazione sceglie in autonomia il profilo più adatto a ricoprire la direzione». Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in una lettera alla Stampa. «Non conosco personalmente il direttore Christian Greco - aggiunge - ma gode di ottima fama e in molti ritengono che abbia lavorato bene. Di questo non posso che essere felice. Chi ha l'onere e l’onore di amministrare i numerosi enti culturali della nostra nazione deve farlo secondo criteri ispirati alla competenza, alla professionalità e alle conoscenze scientifiche. Chi lavora seguendo questi criteri con rigore e professionalità avrà sempre il mio rispetto e potrà contare sulla massima collaborazione da parte del ministero».

«Greco - dice ancora Sangiuliano - è un apprezzato egittologo, non ha decifrato la Stele di Rosetta ma ha lavorato con impegno e risultati. E potrà continuare a farlo fin quando la Fondazione deciderà che è lui il più adatto. Nei suoi confronti non c'è alcun pregiudizio, né tanto meno è in corso una minacciosa campagna per 'cacciarlò. Il merito, e non le appartenenze politiche, saranno sempre la bussola per le nostre scelte. A differenza di quello che abbiamo visto in passato». L’assessore regionale piemontese Maurizio Marrone, scrive ancora il ministro, «ha riconosciuto le doti manageriali di Greco, non ha evocato nessuna "epurazione". E sarebbe bastato leggere le sue parole invece di affidarsi ai commenti di parte. Per questo sono veramente stupito dalla bolla mediatica che determinati osservatori e forze politiche stanno ideologicamente portando avanti».