Parte con il marito per il suo compleanno: Elena Radaelli muore in un incidente in Albania

Elena Radaelli, 31enne di Trezzo sull'Adda, famosa insieme al marito per documentare i loro viaggi in moto sulla pagina Facebook "Scoppiati in moto", ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto in Albania. La coppia, composta da Elena e suo marito Marco, era in viaggio per festeggiare il compleanno di Elena e aveva deciso di trascorrere qualche settimana in Albania.

Purtroppo, il 19 settembre, durante una pausa in un bar vicino al confine albanese, Elena è stata investita da un furgone. Nonostante le cure tempestive, la donna è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. La polizia ha arrestato un uomo di 33 anni, autista del furgone coinvolto nell'incidente.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità online, in particolare i numerosi seguaci della loro pagina, dove Elena e Marco raccontavano le loro avventure in moto, spesso accompagnati dal loro piccolo cane bianco. Molti utenti hanno lasciato messaggi di cordoglio e sostegno per Marco sulla loro pagina Facebook.