La morte di Giorgio Napolitano: il feretro è arrivato al Senato. Mattarella alla camera ardente. LA DIRETTA VIDEO

La premier ha lasciato il Senato dopo aver parlato con i familiari

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo aver reso omaggio al feretro del presidente emerito Giorgio Napolitano, nella camera ardente allestita nella sala Nassiriya, ha lasciato il Senato. La premier si è fermata in raccoglimento davanti al feretro per poi soffermarsi alcuni minuti con i familiari, in particolare il figlio Giulio.