Abusi sessuali e minacce sulla figlia 11enne della compagna: "orco" condannato a 8 anni e mezzo

Un uomo di 54 anni, Antonio Scappaticcio di Milano, attualmente recluso nel carcere di Opera (Milano) per un’altra vicenda, è stato condannato oggi dal Tribunale di Sondrio (presidente del Collegio Carlo Camnasio) a 8 anni e mezzo di reclusione per una serie di violenze sessuali e stalking di cui è stata vittima la figlia minore dell’allora sua compagna in Valtellina.

Gli abusi sessuali sono proseguiti per circa 7 anni accompagnati anche da minacce e avvenivano quando la madre era assente da casa, in una località del mandamento di Morbegno (Sondrio), per lavoro. La ragazzina inizialmente aveva soltanto 11 anni. Quando la relazione fra la madre e l’orco si è interrotta e lei, nel frattempo, è diventata maggiorenne ha denunciato gli abusi affidandosi all’avvocata Enza Mainini del Foro di Sondrio che oggi, in aula, si è associata alla richiesta di condanna del pm Giulia Sicignano.