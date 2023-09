Funerali di Napolitano: cerimonia laica alla Camera. L'omaggio commosso di istituzioni e cittadini

Il figlio Giulio: oggi unità e condivisione

«Viviamo questo momento in spirito di unita e condivisione». Lo ha detto Giulio Napolitano, figlio del presidente emerito della Repubblica, durante la cerimonia per i funerali di Stato nell’Aula della Camera, ringraziando le autorità presenti e i cittadini che nei giorni scorsi hanno visitato la camera ardente. «Un deferente ringraziamento al Papa per un gesto che ci ha emozionato. In un disegno fatto alle elementari nel lontano 1976 lo ritrassi orgogliosamente con la scritta 'Mio papà è deputato al Parlamentò e lui seduto davanti a una scrivania, così per 50 anni l’ho visto in quella posizione leggere, studiare, scrivere appunti e discorsi anche quando era al Quirinale. Non ricordo un solo giorno che non sia stato di lavoro. La politica era per lui era una cosa seria. Richiedeva decisioni e assunzione di responsabilità, non sopportava la demagogia. La politica era inscindibile dalla vita quotidiana, la politica era il nostro orizzonte. Ciò non gli impediva di essere un marito e padre affettuosissimo».