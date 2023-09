Parroco annuncia messa in suffragio di Messina Denaro, scoppia la polemica e ci ripensa. "Me l'ha chiesta un fedele"

«E' stato un fedele a chiedermi di celebrare una messa in suffragio di Matteo Messina Denaro, gliel'avevo segnata, ma l’abbiamo annullata per prudenza pastorale». Lo ha detto all’ANSA don Tommaso Izzo, parroco della chiesa Maria SS Annunziata di Casalnuovo di Napoli, che stamattina sulla pagina Fb della Parrocchia, aveva annunciato una messa in suffragio del defunto boss di Cosa Nostra, per poi tornare sui propri passi dopo il polverone che si era sollevato tra gli stessi fedeli.

«Non sono stato io a pubblicizzare la messa su Fb - ha aggiunto il parroco - ma un collaboratore. Però la messa è stata annullata».

Alla domanda se non gli sia sembrato singolare che un fedele chiedesse una messa in ricordo di un boss, don Tommaso ha sottolineato che «chiunque può chiedere di pregare per qualche defunto». «Se mi chiedono una messa - ha concluso - io la segno e la celebro. Ma questa, ripeto, è stata annullata per prudenza pastorale».