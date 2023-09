Insultava la madre in carrozzina e la picchiava tappandole la bocca: arrestato

Offese e insulti da anni: quando sono arrivati i carabinieri, da ore offendeva la madre in carrozzina tappandole anche la bocca. Con queste accuse, la polizia di stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo italiano per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Il figlio ha aperto la porta, mentre la donna è stata trovata in lacrime e ha mostrato agli agenti i lividi. L’allarme è scattato con una chiamata al numero unico di emergenza 112, in cui la donna denunciava la lite col figlio molto violento. Accertati dal portale interforze "Scudo" precedenti interventi degli equipaggi nei confronti di vittime di lite, o violenza, anche nei casi in cui non sia stata proposta denuncia o querela. L’uomo è stato portato nel carcere di Rimini.