Chiara Maci, lo sfogo della food blogger: "Io mamma single, in questura mi sono dovuta giustificare"

La nota food blogger Chiara Maci ha manifestato frustrazione e rabbia mentre si recava presso una questura a Milano per rinnovare il passaporto di sua figlia. Durante l'iter burocratico, funzionari della questura hanno posto una domanda scomoda: volevano conoscere l'identità del padre della bambina. Questo inconveniente ha spinto Chiara Maci a riflettere sul triste stato di cose che persiste nel 2023, evidenziando come ancora oggi i genitori single, in particolare le madri, si trovino costretti a giustificare la propria situazione e a sperimentare sentimenti di colpa per una realtà che non dovrebbe richiedere giustificazioni.

Il suo sfogo, condiviso attraverso i social media, ha messo in luce la sua delusione per il fatto che, nonostante il progresso sociale e culturale, persistano pregiudizi nei confronti dei genitori single. La situazione è particolarmente imbarazzante quando si deve spiegare la mancanza di un padre davanti ai propri figli. Maci ha evidenziato l'arduo percorso che ha dovuto affrontare come madre single, dalle ecografie in solitudine al confrontarsi con documenti amministrativi che costantemente richiedevano la firma di un padre assente.

Ecco il testo del post:

"L’ho buttata sul ridere, davanti a mia figlia.

Perché le lacrime agli occhi io le trattengo quando devo, me lo hanno insegnato le donne.

Ma hanno fatto male a lei, prima che a me.

A me hanno fatto male in 9 mesi di ecografie senza qualcuno che mi stringesse la mano, mi hanno fatto male all’anagrafe, ad ogni festa del papà, ad ogni modulo con doppia firma dove il mio era sempre mancante di qualcosa.

Mi hanno fatto male le istituzioni, le pubblicità delle famiglie perfette, la normalità comunicata che è sempre stata solo una.

È da quando ho partorito da sola che la diversità non mi fa più paura.

Perché diversa sono anche io.

Mamma perché vogliono altri documenti? Perché non sanno fare il loro lavoro, amore. Tutto qui".