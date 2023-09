Covid, aumentano i ricoveri a Corigliano Rossano: tre decessi in quarantotto ore

Colpo di coda di fine estate dei contagi dal virus del Covid 19. Nelle ultime settimane si è avuto un aumento dei casi con anche dei decessi. I questi giorni si è provveduto ad aumentare i posi letto disponibili nel reparto covid che dai tempi della pandemia è stato allocato nell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano. Da dieci i posti letto sono stato portati a 14. Di contro però, è stata diminuita una unità per quanto riguarda gli infermieri assegnati al reparto, nonostante, appunto il momento di aumento dei casi. Più in generale si è tolta una unità in un reparto in cui la pandemia ha insegnato come sia fondamentale operare con più risorse possibili proprio per la peculiarità della condizione dei pazienti ricoverati. Nelle ultime settimane dei 14 posti disponibili ne sono stati occupati 12, scesi ora a 9 per vie di tre decessi avvenuti uno dietro l’altro negli ultimi giorni. Nel giro di 48 ore i tre decessi riguardano un uomo di 63 anni residente a San Giovanni in Fiore, e due persone residenti a Corigliano Rossano, rispettivamente di 82 e 91 anni. Al momento un altro paziente, sempre di Corigliano Rossano, versa in una situazione critica. Già sul finire del mese di agosto si erano avuti altre tre decessi, ma diluiti nel corso delle settimane. Legittime le preoccupazioni avvertite tra la popolazione, anche perché sono ancora vividi i ricordi di uno dei periodo più duri e drammatici che hanno colpito tutto il mondo. Nonostante questo leggero aumento, con numeri che comunque restano gestibili, considerato che è noto che il virus, anche se in forme meno aggressive sta comunque continuando a circolare. Ad ogni modo dall’Asp di Cosenza arrivano parole che vanno nella direzione di tranquillizzare la popolazione. «Non c’è da allarmarsi per questo recente aumento dei casi di corona virus. Pur con le sue nuove variati, che ci sono state, il virus è abbastanza stabile».

