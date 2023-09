Drammatico incidente stradale a Trento, scontro moto-monopattino: perdono la vita una 16enne e un 22enne

E’ di due morti - una ragazza di 16 anni e un giovane di 22 - il tragico bilancio del tremendo scontro tra una moto e un monopattino avvenuto nella tarda serata di ieri a Trento. L’incidente si è verificato in via Venezia all’altezza di via Corallo, nei pressi di un ristorante e di un distributore di benzina. Stando ad una prima ricostruzione effettuata dagli uomini della Polizia locale intervenuti sul posto, la ragazza stava attraversando le strisce pedonali con il monopattino quando è stata centrata dalla moto condotta dal ventiduenne, il quale stava arrivando dal centro cittadino, pare, a velocità molto elevata. La ragazza è stata trascinata per alcuni metri sull'asfalto per poi essere sbalzata oltre il muretto del parcheggio. Il monopattino si è spezzato in due. Il centauro si è schiantato contro il guardrail. Secondo i testimoni, i due ragazzi sono rimasti immobili a terra. Le loro condizioni, all’arrivo dei soccorsi, sono apparse subito disperate e, dopo una serie di tentativi di rianimazione, i medici hanno dovuto constatare il decesso della sedicenne. Il ragazzo, invece, è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale Santa Chiara.

I nomi delle vittime

E’ Aliyah Freya Macatangay, classe 2007, nata nelle Filippine e residente a Trento, la giovane morta ieri sera investita da una motocicletta lanciata ad alta velocità. La ragazza stava attraversando la strada sulle strisce pedonali spingendo il suo monopattino in via Venezia nel capoluogo trentino. E’ morto poco dopo essere arrivato in ospedale anche il motociclista, Federico Pezzè di 22 anni.

Dal 2020 a oggi sono 40 in Italia le vittime di incidenti in monopattino. Ad aggiornare la tragica contabilità dei decessi sul veicolo di micromobilità elettrica è lo speciale Osservatorio Asaps. Ad oggi i decessi di persone alla guida del monopattino sono uno nel 2020, 12 nel 2021, 12 nel 2022 e già 15 nel 2023.