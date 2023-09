Lo sconforto di Nino Frassica: quarto giorno, il gatto Hiro non si trova

Spoleto è in subbuglio per la ricerca di Hiro, il gatto dell'attore messinese Nino Frassica, scomparso da alcuni giorni. Frassica, che si trova a Spoleto per le riprese della serie televisiva "Don Matteo", ha lanciato un appello sui social, offrendo una ricompensa di 5.000 euro a chi gli riporterà il suo amato animale. Numerosi media locali stanno seguendo la vicenda, dimostrando quanto la comunità si sia mobilitata per aiutare nella ricerca.

Attraverso un post su Instagram, l'attore ha condiviso una foto di Hiro e ha scritto: "Mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso e non lo troviamo". Ha poi precisato l'importanza della sua ricerca, affermando che Hiro è microchippato e che la sua offerta di ricompensa è seria: "Non è una cosa finta, purtroppo non lo troviamo".

L'attore ha inoltre pubblicato ulteriori dettagli, segnalando l'ultimo avvistamento del gatto nei pressi del giro della rocca a Spoleto, e chiedendo a chiunque lo avvisti di contattarlo immediatamente.

In un post pubblicato oggi su Instagram, Frassica ha scritto: "Quarto giorno, Hiro ancora non è stato trovato, ma confido che possa tornare a casa al più presto. Vorrei ringraziare tutti gli spoletini che si stanno prodigando per riportarci a casa il nostro cucciolo e tutti quelli che ci stanno supportando, dando consigli e rassicurazioni. Un ringraziamento speciale alle forze dell'ordine che si sono messe subito all'opera. In questa foto Hiro aveva appena compiuto un anno e speriamo che possa festeggiare il terzo anno e i prossimi a casa con noi tra le nostre braccia".

La comunità di Spoleto e i fan dell'attore sono uniti nella speranza che Hiro possa tornare presto a casa sano e salvo.