Tim, le cabine telefoniche diventano "stazioni intelligenti": presto 2.500 postazioni in 13 città

Le cabine del telefono di Tim, che Agcom ha autorizzato a rimuovere non saranno rottamate ma trasformate in "stazioni intelligenti", un nuovo punto di riferimento in città per i servizi che offriranno. Nel più ampio progetto sul gender gap, sono state pensate anche come un presidio di sicurezza attraverso uno speciale tasto 'Women+' che in tempo reale collega ad un servizio di supporto con un operatore per segnalare, gestire ed assistere la persona che ne faccia richiesta. L’avvio del progetto inizierà da Milano, dove saranno progressivamente installate circa 450 postazioni per poi estendersi a 13 principali città per 2.500 cabine.